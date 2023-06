Russia: governatore Belgorod, evacuazione di 600 bambini dalle aree di confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione russa di Belgorod, Vjaceslav Gladkov, ha annunciato l’evacuazione di 600 bambini dalle località situate in prossimità del confine con l’Ucraina. Il governatore, in un messaggio su Telegram, ha precisato che le aree interessate dall’evacuazione sono oggetto di attacchi da circa due settimane. " Oggi 300 (bambini) sono partiti per la regione di Kaluga e altri 300 andranno a Jaroslavl", ha spiegato Gladkov.(Rum)