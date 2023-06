Difesa: Borrell incontra ministro Difesa sudcoreano Jong-sup, lavoriamo insieme per nuovo partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la Corea del Sud stanno lavorando "insieme per costruire un nuovo partenariato per la sicurezza e la difesa". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue Josep Borrell, riferendo dell'incontro avuto con il ministro della Difesa sudcoreano Lee Jong-sup, a margine del Dialogo Shangri-La, a Singapore. "Buon incontro con il ministro della Difesa coreano", ha commentato Borrell su Twitter, sottolineando che nel dialogo le parti hanno espresso un "allarme condiviso per le continue provocazioni della Cina" e hanno discusso "del fabbisogno di munizioni dell'Ucraina". "Stiamo lavorando insieme per costruire un nuovo partenariato per la sicurezza e la difesa, a seguito del successo del nostro vertice", ha aggiunto Borrell. (Fim)