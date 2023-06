Milano: De Corato, boom incassi multe da Codacons, per Comune priorità ripianare bilanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo che nei dati elaborati da Codacons, Milano è la città in Italia con i più alti proventi derivanti dalle multe stradali (151,5 milioni incamerati nel 2022). Questa è l'ennesima conferma di quanto affermo da tempo, e cioè che i vigili in città servono solo ed esclusivamente per far multe e tassare gli automobilisti! Dal canto suo, il Comune, pensa solo a far cassa e nonostante ciò piange continuamente miseria al Governo perché i propri bilanci sono sempre in negativo". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia e Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, riguardo i dati comunicati da Codacons che vedono Milano classificarsi al 1° posto in Italia in merito ai proventi derivanti dalle multe stradali. "Gli automobilisti milanesi, dall'Amministrazione Comunale di Palazzo Marino, sono penalizzati due volte. Non solo pagano le continue tasse derivanti dalle follie green di Sala (area b, area c con possibile aumento, strisce blu con possibile aumento, residenti che possiedono seconda auto non avranno diritto al parcheggio strisce gialle per altra auto), ma vengono anche continuamente tartassati dalle multe dei vigili" spiega De Corato. "E' una vergogna - aggiunge - perché il Centrosinistra invece di pensare alla sicurezza della città, si concentra solamente su come far cassa ottenendo scarsi risultati e quei vigili che cercano di garantire più ordine per le strade milanesi, vengono denunciati come accaduto nelle scorse settimane*. (Com)