Libano: ambasciatrice Bombardiere, il sostegno dell'Italia non verrà meno

- Il sostegno dell'Italia al Libano "non è mai venuto meno neanche nei momenti più difficili. E non vacillerà". Lo ha detto l'ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, presso il sito Deir el Khala. "Il nostro impegno in Unifil - la missione ad interim delle Nazioni Unite nel Libano meridionale - , il nostro sostegno alle forze di sicurezza, la nostra assistenza umanitaria e allo sviluppo, la nostra cooperazione culturale e la conservazione del patrimonio rimangono impegni costanti", ha aggiunto la diplomatica. Bombardiere ha poi fatto riferimento alla situazione politica e socio-economica in cui versa il Paese. "Il Libano si trova di fronte a un punto di svolta critico. L'elezione del presidente della Repubblica e la formazione del governo sono passi necessari verso le riforme tanto attese - ha affermato -. Al Libano non mancano mezzi e capacità per riprendersi. Ciò di cui c'è bisogno è la volontà politica della leadership e l'unità sugli interessi del Paese e il bene della sua gente". (segue) (Lib)