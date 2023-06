Libano: ambasciatrice Bombardiere, il sostegno dell'Italia non verrà meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendosi ai cittadini italiani presenti all'evento, Bombardiere ha sottolineato che è anche grazie alla loro presenza e al loro lavoro che l’immagine dell’Italia è così apprezzata in Libano. "Dalla storia più antica a quella più recente. Dal periodo prospero di scambi e di conoscenza, segnato dalla presenza dell’emiro Fakreddine in Toscana, nel 17esimo secolo, ai ricordi vivi delle missioni militari italiane a Beirut durante i tormentati anni 1982 e 1983, con la gratitudine ancora attuale verso i nostri caschi blu che operano in Unifil - ha aggiunto -. Insieme alla presenza radicata e diffusa delle Ong italiane, impegnate in progetti di sviluppo in tutto in Libano, a sostegno delle istituzioni e delle comunità". (Lib)