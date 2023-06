Auto: Visco, su innovazione e auto elettrica Europa è indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È mancata sicuramente da noi in Europa la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione in questo campo e di conseguenza siamo indietro. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco durante il Festival internazionale dell’Economia di Torino, commentando la posizione dell’Europa sull’innovazione, in particolare per quanto riguarda l’auto elettrica. “Più che le batterie, il problema è dove si posiziona la rete che permetterà lo sviluppo dell’auto elettrica e qui siamo indietro. Forse con un piano di ripresa si possono iniziare a muovere i primi passi in questo senso. Però mancano grandi imprese di settore a livello Europeo e Italiano. C’è la possibilità di rientrare in questo mercato? Come imprese europee credo che questa possibilità ci sia ma bisogna affrontare le questioni in modo unitario”, ha concluso Visco. (Rpi)