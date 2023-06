Ucraina: Borrell, non possiamo accettare la pace “della resa” e farne una seconda Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo non può accettare una pace in Ucraina che sia “la pace di chi si arrende, la pace del più forte” e fare così del Paese “una seconda Bielorussia”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, al vertice sulla difesa del Dialogo di Shangri-La, a Singapore. Borrell ha così indirettamente rigettato la proposta avanzata dal ministro della Difesa dell’Indonesia, Prabowo Subianto, per porre fine alla guerra in Ucraina. “La guerra finirà, ma la questione non è finire la guerra, è come vi poniamo fine”, ha ancora osservato l’Alto rappresentante Ue. “Questo è il motivo per cui continuiamo a sostenere l’Ucraina, anche se vogliamo la pace più di chiunque altro in questa sala”, ha detto Borrell nel suo intervento.(Beb)