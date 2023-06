Spagna, ambasciatore Buccino, ingiustificata invasione russa in Ucraina ha riportato guerra nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superato il Covid, Italia e Spagna, Europa e tutto il mondo continuano a risentire del drammatico impatto dell'invasione russa dell'Ucraina. L'ingiustificata e illegale aggressione di Mosca, che ha riportato tragicamente la guerra nel nostro continente e comportato immani sacrifici per moltissimi civili ucraini e un numero inaccettabile di vittime da ambo le parti, ha tuttavia visto l'Europa e l'Occidente reagire in maniera ferma, solidale, unita a sostegno della legittima difesa di sovranità, indipendenza e libertà del popolo ucraino, con il proposito di raggiungere al più presto una pace giusta. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, in occasione del suo intervento per la Festa della Repubblica presso l'ambasciata di Madrid. L'ambasciatore ha voluto poi esprimere la sua più profonda vicinanza alle popolazioni colpite dalla forte ondata di maltempo e alluvioni abbattutasi nelle scorse settimane in Italia ed in particolare sulle regioni dell'Emilia Romagna e delle Marche. (segue) (Spm)