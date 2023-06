Spagna, ambasciatore Buccino, ingiustificata invasione russa in Ucraina ha riportato guerra nel continente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questo punto di vista non posso nascondervi il mio ulteriore entusiasmo nell'assumere questo nuovo prestigioso incarico proprio nel momento in cui la Spagna sarà il centro del mondo sulle due principali tematiche che hanno impregnato i miei 35 anni di carriera diplomatica a Roma e all'estero: l'integrazione europea e il Mediterraneo", ha ricordato l'ambasciatore. "Arrivo a Madrid dopo quattro anni alla guida della nostra Ambasciata a Tripoli, dove avevo già svolto le funzioni di capo missione tra il 2011 e il 2015. Come sapete, la Libia e il Mediterraneo sono centrali per la sicurezza dell'Italia, ma lo sono parimenti per la Spagna, considerato il suo contributo allo sviluppo e alla ricerca della stabilità nel Magreb e nel Sahel. Naturali sono pertanto le sinergie possibili tra i nostri due Paesi per un'azione strutturalmente congiunta a beneficio della stabilità del Mediterraneo allargato", ha sottolineato Buccino Grimaldi. "Anche per valorizzare la nostra comune dimensione mediterranea, continuerà il nostro lavoro congiunto per lo svolgimento in Italia del prossimo vertice intergovernativo previsto l'anno prossimo", ha aggiunto il diplomatico. (segue) (Spm)