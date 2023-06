Spagna, ambasciatore Buccino, ingiustificata invasione russa in Ucraina ha riportato guerra nel continente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parimenti centrale nel mio mandato sarà il prosieguo dell'azione di promozione della cultura italiana in un terreno reso già fertile dalle innumerevoli iniziative organizzate negli ultimi anni su tutto il territorio spagnolo e dall'eccellente lavoro dei nostri due Istituti di Cultura a Madrid e a Barcellona, nonché dei nostri Consoli onorari, a cui si aggiunge la presenza di 5 lettori Maeci in università locali e ben 16 comitati locali della Dante Alighieri", ha aggiunto l'ambasciatore. Buccino ha poi rivolto un saluto particolare al Sindaco di Genova, Marco Bucci. La città di Genova è stata "ospite d'onore" del 2 giugno, in virtù di una collaborazione impostata da tempo con l'ambasciata e che si è declinata a Madrid attraverso un'azione di promozione integrata con iniziative culturali, di diplomazia economica, scientifica e sportiva, avviate in collaborazione con gli altri soggetti del Sistema Italia presenti. (Spm)