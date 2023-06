Israele-Egitto: un terzo militare israeliano ucciso al confine con il Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo militare israeliano è stato ucciso e un altro è rimasto ferito durante gli scontri a fuoco scoppiati vicino al confine con l'Egitto. Lo riferiscono i media israeliani. In precedenza, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che due militari israeliani, un uomo e una donna, erano stati uccisi questa mattina presso una postazione della sicurezza vicino al confine con l'Egitto. In un successivo scontro a fuoco, in cui è morto il terzo militare, è stato ucciso l'uomo armato responsabile della morte dei due soldati. Secondo il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, l'uomo armato ucciso in territorio israeliano probabilmente si è infiltrato in Israele in precedenza, uccidendo due militari. I fatti sono avvenuti nei pressi del monte Sagi, nel deserto del Negev, nel sud di Israele e le circostanze sono al vaglio dei militari. Lo scontro a fuoco è iniziato poche ore dopo che le forze di sicurezza hanno sventato un tentativo di traffico di droga del valore di 1,5 milioni di shekel (circa 370 mila euro) e le Idf stanno indagando per verificare una connessione tra gli incidenti. Il confine tra Israele ed Egitto è in gran parte pacifico, tuttavia, ci sono frequenti tentativi di contrabbando di droga oltre l'alta recinzione di Israele. Negli ultimi anni ci sono stati diversi episodi di sparatorie tra contrabbandieri e militari delle Idf. L'esercito egiziano spara spesso anche ai trafficanti di droga, così come ai gruppi jihadisti nel deserto del Sinai settentrionale, a volte provocando incendi accidentali oltre confine (Res)