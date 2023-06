Senegal: proteste antigovernative anche nel sud, la comunità internazionale fa appello alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha reagito agli scontri scoppiati in Senegal dopo la condanna a due anni di carcere del leader di opposizione Ousmane Sonko, ritenuto il principale rivale del presidente uscente Macky Sall alle elezioni presidenziali del 2024. Negli scontri, scoppiati giovedì e proseguiti ieri a Dakar e Ziguinchor - la città di Sonko, nel sud del Paese - sono morte almeno 10 persone, mentre un'altra vittima è stata segnalata nell'irrequieta regione meridionale della Casamance, dove i manifestanti hanno attaccato le caserme di polizia. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato le violenze e "ha esortato tutte le persone coinvolte ad esercitare moderazione", mentre dall'Unione africana è giunta la condanna del presidente della Commissione, Moussa Faki Mahamat, il quale ha esortato i leader a evitare atti che "offuschino il volto della democrazia senegalese, di cui l'Africa è sempre stata orgogliosa". Un accenno a difendere la buona reputazione del Senegal è venuta anche dalla Comunità dei Paesi membri dell’Africa occidentale (Cedeao), che nel deplorare i fatti ha invitato "tutti a difendere la lodevole reputazione del Paese quale bastione di pace e stabilità". Preoccupazione, infine, è stata espressa anche dall'Unione europea e dalla Francia, ex potenza coloniale. Gli scontri sono scoppiati giovedì dopo che un tribunale ha condannato Sonko a due anni di carcere, assolvendolo dall'accusa originaria di stupro ma ritenendolo responsabile di "comportamento immorale" nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, reato indicato come "corruzione dei giovani" nella legge senegalese. Il partito Pastef - di cui Sonko è leader - ha affermato che il verdetto fa parte di un "complotto politico" e ha invitato i cittadini a scendere in piazza. (segue) (Res)