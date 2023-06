Senegal: proteste antigovernative anche nel sud, la comunità internazionale fa appello alla calma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sono scoppiate in un campus universitario di Dakar, dove i manifestanti hanno dato fuoco a un'auto e lanciato pietre contro gli agenti di polizia in tenuta antisommossa, che hanno risposto utilizzando gas lacrimogeni. Oggi il portavoce del governo senegalese Abdou Karim Fofana ha affermato che la violenza non è stata alimentata da "richieste politiche" ma da "atti di vandalismo e banditismo"."Questi sono tempi difficili per la nazione senegalese che supereremo", ha detto in dichiarazioni all'emittente "Tfm". Nel tentativo di limitare i disordini le autorità ma limitando di fatto la libertà di comunicazione, nelle ultime ore le autorità hanno sospeso diversi social media e piattaforme di messaggistica come Facebook, WhatsApp e Twitter. Il governo ha affermato di averlo fatto per fermare "la diffusione di messaggi di odio e sovversivi". Leader del partito Pastef, l'estate scorsa Sonko si è detto pronto a candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 e nel giro di quest'anno ha aumentato le contestazioni nei confronti del governo di Macky Sall, che accusa di voler prorogare il suo mandato al potere. Secondo Sonko, che respinge ogni accusa nei suoi confronti, il processo a suo carico è stato solo un tentativo di escluderlo dalla corsa presidenziale. La scorsa settimana l'oppositore aveva minacciato di "marciare su Dakar" per manifestare il dissenso nei confronti del governo e in particolare del presidente uscente, Macky Sall. "Vi do un appuntamento a Dakar: o Macky Sall si tira indietro, o lo affronteremo per farla finita”, ha urlato il politico durante uno dei suoi partecipati comizi tenuti davanti casa, nella città meridionale di Ziguinchor. Per tutta risposta, la polizia lo ha arrestato - come più volte accaduto in passato - mentre si stava dirigendo verso la capitale. Ulteriori scontri sono scoppiati fra i sostenitori di Sonko e la polizia, scontri nei quali è morto un uomo, mentre Sonko è stato scortato con la forza a casa sua e qui rilasciato. Le dichiarazioni di Sonko sulla sua intenzione di "marciare" su Dakar con una "carovana della libertà" avevano fortemente allarmato le autorità senegalesi, che tramite il portavoce governativo e ministro del Commercio Abdou Karim Fofana avevano annunciato "la massima fermezza" nei confronti di chi avrebbe sovvertito l'ordine pubblico. “Le persone hanno il diritto di manifestare in Senegal ma dobbiamo rispettare le leggi e i regolamenti”, ha detto Fofana, promettendo che l'ordine pubblico sarà mantenuto "a qualsiasi costo". (Res)