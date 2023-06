Ue: Visco su politica monetaria Bce, è corretta ma forse avrei spinto su gradualità maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria è sicuramente quella corretta, anche se in questo momento forse avrei spinto per una gradualità maggiore. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco durante il Festival internazionale dell’Economia di Torino, commentando la politica della Banca centrale Europea. “Mi aspetto che l’inflazione di fondo rifletta la riduzione del costo dell’energia. La politica monetaria è quella corretta per tenere sotto controllo le spinte di domanda possibili e garantire il rientro sull’obiettivo di stabilità dei prezzi”, ha concluso Visco.(Rpi)