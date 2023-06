Golfo: comandante Marina Iran annuncia forza navale congiunta con sette Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran e molti altri Paesi della regione, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Iraq, formeranno presto una forza navale congiunta per garantire la sicurezza nel Golfo Persico. Lo ha annunciato il comandante della Marina iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, in un programma televisivo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Fars". "Oggi i Paesi della regione si sono resi conto che la sicurezza della regione può essere stabilita attraverso la sinergia e la cooperazione degli Stati regionali", ha aggiunto l'alto ufficiale iraniano, secondo cui anche Pakistan e India potrebbero unirsi alla forza congiunta. Irani ha affermato: "Quasi tutti i Paesi della regione dell'Oceano Indiano settentrionale sono giunti alla conclusione che devono sostenere la Repubblica islamica dell'Iran e stabilire congiuntamente la sicurezza con una significativa sinergia. Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Iraq , Pakistan e India sono tra questi Paesi". In precedenza, un sito informativo del Qatar "Al Jadid" ha riferito che Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman formeranno una forza navale congiunta sotto gli auspici della Cina per migliorare la sicurezza marittima nel Golfo Persico. Secondo "Al Jadidi", "la Cina ha già iniziato a mediare i negoziati tra Teheran, Riad e Abu Dhabi volti a rafforzare la sicurezza della navigazione marittima nello specchio d'acqua strategico". (Res)