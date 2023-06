© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo profondo cordoglio per le vittime del drammatico incidente ferroviario nello Stato di Odisha in India. “Amicizia e solidarietà, mia e del governo italiano, a Narendra Modi e a tutto il popolo indiano in questo tragico momento”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)