Cina: antiche grotte trasformate in scrigni dei big data

- Più di 40.000 anni fa, gli antichi antenati accendevano fuochi e si rifugiavano nelle oscure grotte della montuosa provincia cinese del Guizhou.Oggi, queste grotte sono state trasformate in centri sicuri e protetti per lo stoccaggio dei dati nel capoluogo del Guizhou, Guiyang, più conosciuta come la "Valle dei big data" della Cina.Spesso definita lo hub dei big data cinese, il Guizhou è la prima zona pilota globale nazionale per i big data.Vanta 37 centri dati in funzione o in fase di costruzione, al servizio di aziende tra cui Apple, Huawei e Tencent.Il Guizhou promuove l'industria dei big data come colonna portante del suo sviluppo sociale ed economico di alta qualità, con il 37% del suo PIL generato dall'economia digitale nel 2022. (Xin)