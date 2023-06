Economia: Visco, senza globalizzazione maggiore povertà e reazione al Covid diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che sarebbe successo se non ci fosse stata la globalizzazione? Le persone in povertà estrema non si sarebbero ridotte da 2 miliardi a 700 milioni e sulla pandemia non avremmo reagito come invece abbiamo fatto aprendoci in uno scambio di competenze per arrivare ad un vaccino. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco durante il Festival internazionale dell’Economia di Torino. “È però mancata l’assenza di controbilanciamento perché i mercati da soli non si regolano”, ha concluso Visco. (Rpi)