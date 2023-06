Serbia-Ungheria: Vucic a colloquio con Orban in Moldova, focus su situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un colloquio con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, a margine del vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova. Secondo la stampa di Belgrado, nell'incontro sono state discusse tutte le questioni importanti per i due Paesi e il presidente serbo ha informato Orban in dettaglio sulla situazione in Kosovo. "Un'eccellente conversazione con un buono e sincero amico della Serbia, Viktor Orban, su tutte le questioni importanti per i nostri due Paesi", ha scritto Vucic sul profilo Instagram. Il presidente della Serbia ha quindi aggiunto di aver "informato dettagliatamente" Orban sulla situazione in Kosovo. (Seb)