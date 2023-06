Serbia-Ucraina: Vucic, mai discusso con Zelensky di sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic “non ha discusso di sanzioni alla Russia” nel suo colloquio con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha precisato lo stesso Vucic in un’intervista concessa ieri sera all’emittente televisiva serba “Tv Prva”. Il presidente della Serbia ha osservato che la posizione di Belgrado rimane invariata e non è prevista l'imposizione di sanzioni contro Mosca. La conversazione tra Vucic e Zelensky si era tenuta a margine del vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova, il primo giugno. Nell’intervista a “Tv Prva” Vucic ha replicato alle critiche di parte dell’opinione pubblica serba per “la stretta di mano” con Zelensky. "Volete che non stringa la mano al presidente di un grande Paese che non riconosce il Kosovo, che non ha fatto nulla di male alla Serbia? Non siamo mai stati nemici dell'Ucraina, e non lo siamo oggi", ha osservato il capo dello Stato.(Seb)