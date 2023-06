Roma: usano auto come ariete per rapinare negozio ma fuggono senza bottino, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentano di rubare in un negozio utilizzando un'auto come ariete per sfondare la vetrata. Non riuscendoci, hanno abbandonato il mezzo e sono scappati. Il fatto è avvenuto questa notte, intorno alle ore 3 via Filippo Marchetti, nel quartiere Trieste di Roma, quando un gruppo di persone, ancora ignote, ha tentato di rompere la vetrata di un esercizio commerciale, utilizzando una Fiat Punto. I malviventi, tuttavia, non sono riusciti a entrare nel negozio, motivo per cui hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Parioli, che indagano sulla vicenda.(Rer)