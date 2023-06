Pnrr: Baldino (M5s), governo spregiudicato vuole evitare ingerenza e operazione trasparenza su uso fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “spregiudicato e arrogante pensa di togliere alla Corte dei conti la prerogativa di svolgere il cosiddetto controllo concomitante, un controllo in corso d'opera e soprattutto su richiesta delle commissioni parlamentari, dopo i rilievi della magistratura contabile sulla difficoltà del governo a mettere a terra i progetti del Pnrr”. Lo ha dichiarato Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s alla Camera dei deputati, intervenuta ai microfoni di “Sabato anch'io” su Rai Radio1. “In un colpo solo si libera del controllo della Corte dei conti e quello del Parlamento. La relazione semestrale della Corte dei conti sull'andamento della spesa? Di fatto è stata svuotata di contenuto. Commissioni e Parlamento non potranno più controllare in corso d'opera la gestione dei fondi del Pnrr", ha sottolineato Baldino, che ha aggiunto: "Il governo Draghi aveva già abolito controlli concomitanti? Se li avesse aboliti non ci sarebbe stato bisogno di abrogare una norma con decreto d'urgenza. Il governo vuole solo evitare ingerenza e soprattutto evitare un'operazione trasparenza sull’uso dei fondi". (Rin)