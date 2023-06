Israele-Egitto: due militari israeliani colpiti da spari al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari israeliani sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco in un "incidente di sicurezza" vicino al confine egiziano questa mattina. Secondo quanto ha riferito il portavoce delle forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, l'incidente è avvenuto vicino alla città meridionale di Nitzana e le circostanze dell'incidente sono al vaglio dei militari. Le Idf stavano effettuando perquisizioni a ridosso del confine. Il confine tra Israele ed Egitto è in gran parte pacifico, tuttavia, ci sono frequenti tentativi di contrabbando di droga oltre l'alta recinzione di Israele. Negli ultimi anni ci sono stati diversi episodi di sparatorie tra contrabbandieri e militari delle Idf. L'esercito egiziano spara spesso anche ai trafficanti di droga, così come ai gruppi jihadisti nel deserto del Sinai settentrionale, a volte provocando incendi accidentali oltre confine. (Res)