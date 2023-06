Usa-Cina: "Ft", direttore Cia Burns in visita segreta a Pechino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, ha effettuato a maggio un viaggio segreto in Cina allo scopo di tenere colloqui con le controparti cinesi e calmare le tensioni con Washington. Lo ha rivelato il "Financial Times". Secondo fonti vicine al dossier Burns ha incontrato funzionari dell'intelligence cinese ma nessun dirigente politico. La visita cade in un momento di tensione fra Washington e Pechino e nel mezzo dei tentativi statunitensi di ripristinare un dialogo nel settore della Difesa che possa attenuare le controversie ed impedire un'escalation che potrebbe potenzialmente degenerare in conflitto. Anche oggi, al Dialogo Shangri-La di Singapore, il ministro della Difesa Usa Austin Lloyd ha espresso rammarico per quello che ha definito uno scarso impegno da parte di Pechino nel mantenere vie di comunicazione fra i due Paesi al fine di tutelare la stabilità della regione Asia-Pacifico. Alla conferenza è atteso domani l'intervento del ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu. Negli ultimi mesi, le relazioni tra Pechino e Washington sono state messe a dura prova su questioni che vanno dal rispetto dei diritti umani di Taiwan alla crescente attività militare di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, fino alle relazioni con la Russia. (Was)