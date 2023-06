Ucraina: Zelensky, pronti a lanciare una controffensiva per liberare i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta a lanciare una controffensiva “per liberare il suo territorio dagli invasori russi”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, VolodymyrZelensky, in un'intervista concessa al quotidiano Usa “The Wall Street Journal”. "Crediamo fermamente che ci riusciremo. Non so quanto tempo ci vorrà. Ad essere onesti, può andare in modi diversi, completamente diversi. Ma lo faremo e siamo pronti", ha osservato Zelensky. Secondo il capo dello Stato, l'esercito ucraino non ha ricevuto tutte le armi che sperava, “ma non possiamo più aspettare”. "La mancanza di protezione dagli aerei nemici significa che molti soldati moriranno durante la controffensiva", ha detto Zelensky. I vertici politici e militari ucraini hanno più volte annunciato una controffensiva, che inizialmente, secondo i media, avrebbe potuto vedere l’inizio in primavera. Successivamente è stata avanzata l’ipotesi di un avvio delle operazioni in estate.(Kiu)