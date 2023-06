Roma: sfondano vetrata negozio a Casal Boccone con auto ariete, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Fiat Punto utilizzata come ariete è servita a un gruppo di malviventi per sfondare la vetrata di un negozio e portare via l'incasso del giorno precedente. Il fatto è avvenuto questa notte, intorno alle ore 2, in via Carlo Ludovico Bragaglia, nel quartiere Casal Boccone di Roma. Una volta infranta la vetrata, i ladri sono entrati nel negozio e hanno asportato una cassetta di ferro contenente l'incasso del giorno precedente, ancora da quantificare, per poi scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Nuovo Salario, che indagano sulla vicenda.(Rer)