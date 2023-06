© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salutate il futuro della manutenzione dell'alta tensione! La provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, ha adottato dei robot controllati da remoto per riparare i cavi dell'alta tensione. Facendo risparmiare tempo e costi di manodopera, questo nuovo approccio si prospetta come una vera e propria svolta. Cliccate per scoprire di più! (Xin)