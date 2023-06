Rifiuti: Mase, in Gazzetta Ufficiale nuovo Registro elettronico nazionale per tracciabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l'entrata in vigore del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Oltre ad assicurare l'attività di controllo sui rifiuti, il nuovo sistema – riferisce una nota del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l'economia circolare e il recupero di materia. "L'obiettivo – ha spiegato il ministro Gilberto Pichetto Fratin – è garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese: ed è questa la sfida del nuovo Registro". "Innoviamo e semplifichiamo, superando un modello obsoleto per migliorare il sistema e renderlo più efficiente ai fini degli obiettivi di economia circolare e rispetto all'attività degli operatori", ha precisato il viceministro Vannia Gava, che ha aggiunto: "Il tutto prevedendo la giusta gradualità temporale, approccio che riteniamo fondamentale per una transizione reale e pragmatica". Il Rentri è gestito dal Mase con il supporto tecnico-operativo dell'Albo nazionale Gestori ambientali e del sistema delle Camere di commercio per la gestione del sistema informativo centrale.