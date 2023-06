Nomine: Zanella-De Cristofaro (Avs), serve coordinamento opposizioni, rischio modello Trump per Consulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un coordinamento delle opposizioni, una iniziativa politica che parta dalla consapevolezza della volontà della destra di fare “strike” ad ogni giro di nomine. “Oggi ‘La Repubblica’ lancia l’allarme parlando di ‘modello Trump’ per la Corte costituzionale che tra l’autunno e il prossimo anno potrebbe pericolosamente cambiare i suoi equilibri interni per la scadenza di ben cinque componenti di nomina parlamentare”. Lo affermano in una nota i capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e al Senato, Luana Zanella e Peppe De Cristofaro. “L’assalto alla Consulta garantirebbe alla destra il via libera alla revisione della Costituzione: non vogliamo un Paese autoritario, dunque le opposizioni hanno una responsabilità che va ben oltre la partecipazione alla spartizione, dobbiamo coordinare una iniziativa politica all’altezza della gravità della situazione”, aggiungono Zanella e De Cristofaro. (Rin)