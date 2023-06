Roma: incendio palazzina Colli Aniene, fermata 1 persona durante controlli antisciacallaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i servizi antisciacallaggio predisposti dalla Questura di Roma, presso la palazzaina in cui ieri si è sviluppato un terribile incendio, in via d'Onofrio, in zona Colli Aniene, il personale delle volanti ha proceduto al controllo di due uomini sospetti che si aggiravano nei dintorni dell'edificio. Uno dei due, di nazionalità rumena, è stato fermato, poiché aveva a proprio carico un ordine di cattura per lesioni personali. (Rer)