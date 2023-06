Latina: a fuoco struttura adibita a ripostiglio, nessun ferito, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato all'interno di una struttura, adibita a ripostiglio. Il fatto è avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina, in via Torrenuova, a Latina. Sul posto, a seguito delle segnalazioni giunte al 112, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Latina. Al loro arrivo, i pompieri hanno constatato la presenza di un incendio, già generalizzato, che stava interessando la struttura di circa 100 metri quadri, adibita a ripostiglio, all'interno di un area privata. Sono iniziate subito le operazioni di spegnimento valse a non far propagare le fiamme nella struttura adiacente adibita a carrozzeria. Per tali operazioni si è reso necessario il supporto di un altro automezzo per rifornimento idrico alla prima squadra intervenuta. Successivamente, in collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili hanno effettuato un controllo visivo dei luoghi interessati per cercare elemento utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte. (Rer)