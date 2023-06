Maltempo: in Basilicata disagi per circolazione ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Basilicata la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Campomaggiore e Salandra, per danni causati dal maltempo, per via dei forti temporali di ieri. È quanto si legge sul sito di Trenitalia. “I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus”. In miglioramento la situazione sulla strada statale 407 “Basentana”, che ieri era stata temporaneamente chiusa – secondo quanto riferisce Anas – in entrambe le direzioni nel comune di Garaguso, in provincia di Matera, a causa dell’esondazione del fiume Basento. (Rin)