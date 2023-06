Maltempo: Amendola (Pd), nubifragi e danni in Basilicata, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Da diversi giorni il territorio lucano è interessato da precipitazioni di estrema instensità, “siamo preoccupati". Così Enzo Amendola, deputato Pd, commentando in una nota il maltempo che sta interessando la Basilicata. "Ieri il materano è stato colpito da nubifragi che hanno purtroppo determinato diversi danni alle infrastrutture, con gravi disservizi nei trasporti. Chiediamo al governo di attivarsi immediatamente per il ripristino della tratta ferroviaria Metaponto-Potenza tra Ferrandina, Salandra e Grassano. Lo stesso vale per la Basentana. Si intervenga subito, non solo in situazioni di emergenza ma anche in maniera strutturale, su un territorio come quello lucano che è notoriamente fragile", conclude il deputato dem. (Rin)