Uzbekistan: presidente Mirziyoyev, Asia centrale nuovo centro di gravità per imprese europee

- L’Asia centrale è oggi “un centro di gravità”, “uno spazio ricco di nuove opportunità economiche per compagnie e banche europee”. Lo ha detto il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, nel suo intervento al secondo vertice Unione europea-Asia centrale avvenuto a Cholpon Ata, in Kirghizistan. All’evento hanno preso parte anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il leader kazakho Kassym-Jomart Tokayev, il kirghiso Sadyr Japarov, il tagico Emomali Rahmon e il vice premier turkmeno Nurmukhammet Amannepesov. Mirziyoyev, che la prossima settimana sarà in visita in Italia, ha ricordato nel suo intervento che “molto lavoro è stato fatto” dal primo vertice avvenuto lo scorso ottobre ad Astana, in Kazakhstan, per lo sviluppo di “un dialogo politico costruttivo” e di “un partenariato multidimensionale” tra le due regioni. In particolare, il presidente uzbeco ha ricordato la Conferenza regionale di alto livello sulla connettività regionale di Samarcanda, che ha dato “un grande contributo alla promozione di progetti in materia di digitalizzazione, comunicazioni, energia e gestione delle risorse idriche, anche nell’ambito della strategia europea Global gateway”. (segue) (Res)