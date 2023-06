Uzbekistan: presidente Mirziyoyev, Asia centrale nuovo centro di gravità per imprese europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo parlando d’investimenti e di partenariati tecnologici tesi a creare strutture industriali moderne, a introdurre l’energia verde, a sviluppare l’agricoltura intelligente e a costruire infrastrutture per i trasporti e la logistica”, ha aggiunto Mirziyoyev. Il leader di Tashkent ha ricordato anche come nell’ultimo anno lo stesso Uzbekistan abbia “significativamente rafforzato” i contatti a tutti i livelli con l’Europa. “Abbiamo avuto incontri con i leader di Francia, Germania, Ungheria e Repubblica Ceca. Abbiamo aperto ambasciate a Budapest e a Stoccolma. Ho in programma una visita in Italia la prossima settimana. Il nostro commercio con l’Unione europea sta crescendo costantemente: lo scorso anno l’interscambio è aumentato del 20 per cento, ma dall’inizio di quest’anno stiamo assistendo a una crescita di quasi il 70 per cento”, ha ricordato Mirziyoyev. Secondo il presidente uzbeco, la realizzazione di corridoi di trasporto è un “fattore chiave” per una crescita economica sostenibile. (segue) (Res)