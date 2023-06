Uzbekistan: presidente Mirziyoyev, Asia centrale nuovo centro di gravità per imprese europee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A questo proposito – ha osservato – è essenziale unire gli sforzi per sviluppare una connettività di trasporti e comunicazione tra Asia centrale ed Europa, a partire dal cosiddetto Corridoio di mezzo, la Rotta internazionale di trasporto transcaspica”. Il riferimento è a una rete di linee ferroviarie e marittime che collega la Cina all’Europa aggirando la Russia e passando per l’Asia centrale, il Caspio, il Caucaso e il Mar Nero. “Sfortunatamente – ha notato il capo di Stato – resta irrisolto il principale problema, che è l’assenza di un approccio coordinato per migliorare la competitività di questa rotta. Abbiamo bisogno di dazi che siano di beneficio per le imprese, che generino un grande volume di traffico merci”. Mirziyoyev ha anche auspicato la finalizzazione, quanto prima, dell’Accordo di partenariato rafforzato e cooperazione tra Uzbekistan e Ue, e ha proposto l’organizzazione di fiere annuali industriali e tecnologici nel quadro del Forum economico Asia centrale-Unione europea. Altri spazi di cooperazione, ha aggiunto, riguardano per esempio il turismo e le accademie, così come la sicurezza e la lotta al terrorismo. “A questo proposito, proponiamo di tenere una conferenza a livello di esperti sul tema ‘Una nuova agenda per la cooperazione di sicurezza’”, ha detto Mirziyoyev, facendo riferimento in particolare al deterioramento della situazione in Afghanistan. (Res)