Egitto: presidente Al Sisi riceve Jill Biden, Il Cairo seconda tappa del viaggio in Medio Oriente

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e sua moglie Intisar hanno ricevuto la first lady statunitense Jill Biden, arrivata al Cairo per una visita di due giorni. Lo riferisce la presidenza egiziana, secondo cui la first lady statunitense ha ringraziato la signora Intisar al Sisi per il suo caloroso benvenuto in Egitto. Infatti, Jill Biden ha scritto sulla sua pagina ufficiale Twitter: "Grazie per il caloroso benvenuto in Egitto, la madre del mondo". La moglie di Joe Biden ha visitato la moschea Al Azhar al Cairo, ha incontrato un gruppo di studenti e ha scambiato con loro discorsi sulle loro esperienze di studio presso l'università di Al Azhar. L'Egitto è la seconda tappa del viaggio in Medio Oriente di Jill Biden, dopo la Giordania. Oggi Jill Biden si recherà in Marocco e successivamente in Marocco. (Cae)