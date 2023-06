Abruzzo: Cgil sollecita Regione a iniziative per disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge regionale a tutela dei cittadini disabili dell'Abruzzo; fondi specifici per aumentare gli importi ed accorciare i tempi dei rimborsi per chi abbatte le barriere architettoniche, sulla scorta di quanto già fatto da molte altre Regioni; approvazione del Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), che deve essere subito esecutivo; istituzione di un registro regionale dei Peba per monitorare e promuoverne l'adozione da parte dei Comuni. Sono alcune delle richieste che la Cgil Abruzzo e Molise avanza alla regione Abruzzo, "inadempiente da 36 anni", auspicando una "risposta concreta ed immediata", perché "non è più accettabile che le istituzioni inadempienti violino costantemente i diritti umani alle persone con disabilità". "Di recente – affermano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità, Claudio Ferrante - il consigliere regionale Francesco Taglieri ha posto un problema importante e serio come quello dell'accessibilità per una piena inclusione delle persone con disabilità. Infatti, la disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole; e sono proprio le barriere a limitare l'attività dell'individuo. "Il 5 aprile scorso, all'incontro degli Stati Generali delle Politiche per la Disabilità e per il Sociale davanti all'assessore Pietro Quaresimale e alla ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli – aggiungono – abbiamo spiegato e denunciato la gravissima situazione che le persone con disabilità vivono in Abruzzo, specificando come proprio la Regione sia completamente fuori legge da 36 anni per non aver approvato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche previsto dalla Legge 41 del 1986". (segue) (Gru)