Agroalimentare: Confagricoltura, costituire fondo europeo per incentivare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per limitare le conseguenze economiche della pandemia sul settore agricolo impegnato a garantire la sicurezza alimentare, l'Unione europea non ha mobilitato fondi aggiuntivi dal proprio bilancio. “Anche per favorire la transizione verso la neutralità climatica, occorre limitare il più possibile il ricorso agli aiuti concessi a livello nazionale. Come richiesto dall'Italia, serve invece la costituzione di un fondo europeo per incentivare gli investimenti. Il punto potrebbe essere trattato in occasione della sessione dei capi di Stato e di governo in programma il 29 e 30 giugno”. Lo riferisce Confagricoltura nella sua nota settimanale. "La Commissione ha deciso di allentare le regole per la concessione degli aiuti di Stato. Il sostegno al settore è stato quindi delegato ai bilanci nazionali a seconda delle diverse capacità di spesa. Analoga scelta è stata fatta per la gestione dell'impatto provocato dall'aggressione russa all'Ucraina. Chiamate in causa, ancora una volta, le finanze degli Stati membri. Solo nel 2022 è stato deciso di attivare a vantaggio di tutti gli Stati Ue la riserva di crisi della Pac alimentata dalle trattenute effettuate sugli aiuti diretti destinati agli agricoltori. Di fatto, quindi, si è trattato di una partita di giro, poiché, senza l'attivazione, le somme prelevate sarebbero comunque ritornate ai produttori. Può essere interessante ricordare che nel 2014, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, le istituzioni Ue imboccarono una strada assolutamente diversa". (segue) (Com)