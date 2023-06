Emirati-Italia: Burj Khalifa e la torre di Adnoc illuminati con il tricolore italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La torre di Adnoc - la compagnia nazionale per gli idrocarburi degli Emirati Arabi Uniti - ad Abu Dhabi e Burj Khalifa a Dubai sono stati illuminati con i colori della bandiera dell'Italia, in occasione della festa della Repubblica. Su Twitter, l'ambasciata d'Italia negli Emirati ha pubblicato le foto dei due edifici, aggiungendo: "Che notte! Grazie agli amici emiratini per aver festeggiato con noi la Festa nazionale italiana, illuminando con la bandiera dell'Italia i monumenti di Abu Dhabi e Dubai! Una testimonianza della grande amicizia tra i nostri Paesi".(Res)