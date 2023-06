2 giugno: Coldiretti, ponte in agriturismo per mezzo milione di italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna si classifica tra le mete più gettonate del weekend della Festa della Repubblica durante il quale quasi di un italiano su tre (30 per cento) ha scelto di mettersi in viaggio per qualche giorno di vacanza alloggiando nelle abitazioni di proprietà o di parenti ed amici, negli alberghi, nei bed and breakfast e negli agriturismi. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è – continua Coldiretti – la qualità più apprezzata dagli ospiti delle aziende agricole ma sta crescendo l’offerta di servizi aggiuntivi. Negli agriturismi sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano – conclude la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura. “Il ponte del 2 giugno rappresentano un grande banco di prova in vista della prossima estate e i primi dati confermano che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro”, spiega Diego Scaramuzza, presidente dell’associazione agrituristica Terranostra Campagna Amica. (Com)