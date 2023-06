Molise: Romagnolo (Fd’I), guardare al futuro puntando sulle politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le criticità del Molise vi è certamente l'assenza di concrete politiche sociali, di mezzi per garantire alle comunità servizi, assistenza e tutele per i cittadini, L'economia è zoppicante, la sanità è disastrata e manca un Welfare che pensi su tutto alla gente, quella comune che, in tanti casi, fa fatica ad arrivare a fine mese. "Non solo da amministratore ma, in primis, come donna di questa terra, il Molise – ha sottolineato la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Aida Romagnuolo – mi sono sempre spesa per difendere ed aiutare chi avesse bisogno. Negli ultimi anni, ho portato avanti battaglie ed ora continuo a credere che solo non abbassando la guardia e spendendosi sempre, potranno essere raggiunti dei risultati. Il diritto alla salute va garantito, indistintamente, a tutti e ovunque e continuo dovrebbe essere il supporto a chi si trova in difficoltà, senza dimenticare le necessità di giovani, adolescenti, bambini. Il sociale – ha aggiunto l'esponente politico - resta una mia mission e diverse sono le iniziative che vorrei venissero attuate in futuro, toccando pure le scuole, luoghi in cui dovrebbe esserci la presenza fissa di psicologi ed assistenti sociali. Dalle piccole cose nascono grandi progetti e azioni reali per la sopravvivenza dignitosa delle comunità". (Gru)