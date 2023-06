Mobilità: Anci su Giornata mondiale bicicletta, Comuni investono per comunità sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni “nelle nostre città abbiamo cercato di incrementare l'utilizzo delle due ruote, mezzo ecologico che non inquina, fa risparmiare dal punto di vista economico senza contare che aiuta a tenersi in forma. I Comuni si sono messi anche in competizione tra di loro replicando buone pratiche: siamo passati dalla realizzazione delle infrastrutture ciclabili, dai percorsi legati alla ciclabilità, agli incentivi legati all'acquisto e all'utilizzo delle biciclette, in particolare nello spostamento casa-lavoro e casa-scuola. Tutte iniziative che aiuteranno le nostre comunità a inquinare di meno, a vivere e respirare meglio". Così il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione della pubblicazione dello speciale pubblicato sul sito dell'Anci dedicato alla Giornata mondiale della Bicicletta istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite che si celebra il 3 giugno. Lo speciale raccoglie le esperienze di Comuni medi e piccoli come Treviso con la testimonianza del sindaco Mario Conte, di Nuoro, Andrea Soddu, di Vaglio, in provincia di Potenza, con il neosindaco Francesco Santopietro e di Bra, in provincia di Cuneo, con il sindaco Giovanni Fogliato. (segue) (Com)