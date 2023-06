Mobilità: Anci su Giornata mondiale bicicletta, Comuni investono per comunità sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus dell'Anci dà spazio anche al mondo del ciclismo con l'ex campione Francesco Moser, al Giro-E con l'intervista al direttore Roberto Salvador. E all'esperienza dell'Urban Award ideato da Ludovica Casellati direttrice di Viaggiinbici.com, premio assegnato ai Comuni che si sono distinti per progetti volti a incrementare l'utilizzo della mobilità sostenibile e dello sviluppo della ciclabilità. "La bicicletta è mobilità sostenibile, salute, benessere e sani stili di vita. È sport e turismo e consente, in tal senso, di far conoscere i nostri territori", afferma il vicepresidente vicario e delegato allo Sport e Politiche giovanili, Roberto Pella, sottolineando l'impegno dell'Associazione dei Comuni affinché la bicicletta diventi sempre di più "uno strumento per la vita quotidiana di tutti i nostri concittadini". (Com)