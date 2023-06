Usa-Cina: Austin, Pechino si impegni in un dialogo per evitare conflitti nella regione Asia-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ospita oggi e domani la ventesima edizione del Dialogo Shangri-La, conferenza sulla sicurezza dell’Asia organizzata dall’Istituto internazionale per gli studi strategici (Iiss). Il discorso di punta, nella giornata inaugurale, è stato affidato al primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese. Oltre al segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, fra i relatori di punta è atteso anche il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, che interverrà domani. La prima giornata di lavori sarà articolata in tre sessioni speciali dedicate alle implicazioni della competizione tecnologia sulla sicurezza, alle sfide per lo sviluppo delle capacità militari dell’Asia-Pacifico e alla dimensione nucleare della sicurezza regionale. Il programma della seconda giornata prevede quattro sessioni plenarie, su altrettanti temi: la leadership degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico; la costruzione di una regione Asia-Pacifico stabile e in equilibrio; la risoluzione delle tensioni regionali; l’evoluzione dell’ordine della sicurezza marittima. Parallelamente si svolgeranno altre tre sessioni speciali: sulla centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean); sulla gestione della sicurezza euroatlantica e asiatico-pacifica; sulla cooperazione di difesa nell’Oceano Indiano. Nella terza e conclusiva si succederanno altre tre sessioni plenarie, incentrate sulle nuove iniziative di sicurezza della Cina, sulle nuove partnership e sullo sviluppo di modelli di sicurezza cooperativi. (Fim)