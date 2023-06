Turchia: Erdogan presterà oggi giuramento dopo elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, presterà giuramento oggi come capo dello stato dopo aver vinto uno storico ballottaggio per estendere il suo potere ventennale per altri cinque anni. L'evento in parlamento sarà seguito da una cerimonia presso il complesso presidenziale a cui parteciperanno 21 capi di Stato, 13 primi ministri, nonché rappresentanti parlamentari, ministeriali e di organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione degli Stati turchi (Ots), la Nato e l'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). Erdogan presterà giuramento nella Grande assemblea nazionale alle 14:00 (le 13:00 in Italia) dando inizio al suo nuovo mandato. Riceverà il suo mandato dal presidente temporaneo della Grande assemblea nazionale della Turchia, Devlet Bahceli. Al ballottaggio di domenica scorsa, 28 maggio, Erdogan ha ottenuto il 52,18 per cento dei voti mentre il suo rivale Kemal Kilicdaroglu il 47,82 per cento. Nella tarda serata di oggi il presidente dovrebbe svelare il suo nuovo gabinetto. (Tua)