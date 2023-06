Senegal: nove morti negli scontri dopo condanna leader di opposizione, la Cedeao invita alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità dei Paesi membri dell’Africa occidentale (Cedeao) ha deplorato le violenze scoppiate in Senegal dopo la sentenza che ha condannato il leader di opposizione Ousmane Sonko a due anni di carcere, nelle quali sono morte secondo il governo almeno nove persone. In una nota, il blocco regionale ha condannato con fermezza gli scontri con le forze di sicurezza e i danni arrecati alle proprietà, oltre alla morte dei manifestanti (nove secondo il governo), e ha invitato le parti alla calma. La Cedeao "invita tutti a difendere la lodevole reputazione del Paese quale bastione di pace e stabilità", conclude la nota. Scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati nella capitale senegalese Dakar e a Ziguinchor - la città di Sonko - giovedì dopo che un tribunale ha condannato a due anni di carcere il leader dell'opposizione, assolvendolo dall'accusa di stupro ma ritenendolo responsabile di "comportamento immorale" nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, reato indicato come "corruzione dei giovani" nella legge senegalese. Il partito Pastef - di cui Sonko è leader - ha affermato che il verdetto fa parte di un "complotto politico" e ha invitato i cittadini a scendere in piazza. (segue) (Res)