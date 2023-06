Senegal: nove morti negli scontri dopo condanna leader di opposizione, la Cedeao invita alla calma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sono scoppiate in un campus universitario di Dakar, dove i manifestanti hanno dato fuoco a un'auto e lanciato pietre contro gli agenti di polizia in tenuta antisommossa, che hanno risposto utilizzando gas lacrimogeni. Sonko è stato assolto dall'accusa di aver violentato una donna in un centro massaggi, ma è stato condannato a due anni di carcere per un reato penale separato di "comportamento immorale" nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, reato indicato come "corruzione dei giovani" nella legge senegalese. Ieri Sonko aveva minacciato di "marciare su Dakar" per manifestare il dissenso nei confronti del governo e in particolare del presidente uscente, Macky Sall. "Vi do un appuntamento a Dakar: o Macky Sall si tira indietro, o lo affronteremo per farla finita”, ha urlato il politico durante uno dei suoi partecipati comizi tenuti davanti casa, nella città meridionale di Ziguinchor. (segue) (Res)