- Nel primo trimestre del 2023 in Francia il Pil è aumentato dello 0,2 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), confermando così la prima stima. La crescita è stata trainata soprattutto dalla domanda del commercio estero. Nel quarto trimestre del 2022 la crescita del Pil era stata dello 0 per cento. (Frp)