- La fiducia nell’economia tra le imprese britanniche è diminuita a maggio per la prima volta da tre mesi. E’ quanto emerge dalla rilevazione Lloyds Bank Business Barometer, per la quale la fiducia delle imprese del Regno Unito è scesa al 28 per cento a maggio dal 33 per cento di aprile. E’ il primo calo da febbraio, ma in linea con la media a lungo termine dell'indagine. (Rel)